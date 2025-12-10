Una turba de más de treinta pobladores atacó a golpes a un exfutbolista y padre de familia que luego, debido a las graves heridas, falleció. Esto sucedió, luego que se habría tropezado con una persona en una fiesta del distrito de Catacaos. Entre los agresores, estaría implicado un efectivo de la Policía Nacional del Perú y algunos miembros de la familia de esete agente.

La esposa de la víctima contó lo ocurrido en una fiesta de quince años en La Legua donde, tras lo ocurrido, falleció el conocido ex deportista Olemar Alexander Morante Gonzáles.

“Poco vamos a esas fiestas. Fue un quinceañero y ya saliendo, mi esposo como estaba mareado, sin querer se tropezó con un joven. Y un señor pensaba que le había dado a su sobrino y le reclamó tirándole un manazo y la gente pensó que que él lo había agredido. Debido a esto salió toda la trifulca para atacarlo”, señaló la pareja de la víctima.

Con lágrimas en el rostro, la pareja de Olemar Morante detalló que fueron más de treinta personas las que atacaron al ex futbolista, conocido cariñosamente como “Pulpo Karaoke”.

La denunciante afirmó que su esposo fue golpeado sin piedad por varias personas, pese a sus súplicas para que detuvieran el ataque, hasta dejarlo inconsciente.

Aunque inicialmente fue trasladado a un hospital y dado de alta, su estado de salud se complicó horas después, por lo que fue llevado a otro centro médico, donde permaneció en UCI hasta su fallecimiento.La causa de muerte fue un edema pulmonar agudo e infarto agudo de miocardio, producto de los fuertes golpes que recibió. Sus familiares exigen una investigación exhaustiva y justicia para la víctima.