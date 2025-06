Momentos de terror vivieron diversos pobladores y estudiantes, debido a que un enjambre de abejas picó y dejó heridas a 12 personas que tuvieron que ser trasladadas a un hospital y al centro de salud del distrito de La Huaca, en la provincia de Paita.

Ocurrió cuando los insectos se desataron desde un árbol, cerca a un parque a inmediaciones del instituto superior tecnológico Luis Agurto Olaya.

Los padres de familia que transitaban por la zona fueron atacados por los cientos de abejas. Incluso, pobladores tuvieron que cubrirse todo el cuerpo con una colcha para poder protegerse y llegar a sus viviendas.

Asimismo, estudiantes del instituto se refugiaron en los salones y cerraron las ventanas para que los insectos no ingresen. También, unos agricultores fueron picados.

Asimismo, resultaron heridos trabajadores del Proyecto Especial Chira-Piura, debido a que los insectos ingresaron a la camioneta donde se trasladaban, porque las lunas de las puertas iban abiertas.

Al ver esta escena, los lugareños tuvieron que prender fuego para ahuyentar a los insectos. Mientras que los serenos y personal edil tuvieron que colocar conos y una camioneta en la carretera Sullana-Paita, en dicho distrito, para impedir que pasen vehículos y los pasajeros sean también picados por los insectos.

Ante esto, 12 de los heridos fueron trasladados al centro de salud de La Huaca. Entre ellas, una anciana que fue transferida al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana.

“Veníamos de trabajar en el caballo y vimos cantidad de abejas que nos atacó. Le dije (a mi hermano), tírate, pero yo no me podía tirar por mi caballito (lo iban a atacar las abejas). Seguí y me he bajado y tirado a la carrera en mi casa y vi que estaba rodeado de abejas”, dijo Ángel Pacherrez Mendoza, que resultó con picaduras en el cuero cabelludo y fue trasladado al establecimiento de salud de de La Huaca, en Paita.