“Que no daría por besar tu piel, que no daría por volverte a ver, que no daría por probar tu miel, que no daríaaaa, lo quiero todo, todo todo para mi, te fuiste sin decirme adiós”, fue parte de la canción que con voz entrecortada y en medio de un llanto y dolor indescriptible entonaron sus amigos de “Armonía 10” y familia cuando era sepultado Paul Flores García, en el cementerio Campo de Paz del distrito de Castilla.

Las exequias de “Ruso” o “Chino”, como le decían sus amigos del barrio Andrés Avelino Cáceres, donde vivió, se iniciaron a las 8:30 de la mañana. De su casa partió su féretro y estuvo acompañado por su esposa, Carolina Jaramillo, su hijo Valentino, sus padres, hermanos y familiares, todos vestidos con un polo blanco, que tenía su foto estampada con la frase: “Hasta que nos volvamos a encontrar, Paul Flores -El Ruso”.

En el trayecto, su único hijo Valentino, quien iba de la mano de su mamá, miraba el féretro de su adorado padre y las lágrimas no cesaban de caer, quizá recordando los bellos momentos a su lado y que ahora guardará como el más valioso tesoro en su corazón y preguntándose porqué su “héroe”, la personas que más lo amó y que le prometió estar juntos por siempre y cumplir múltiples sueños, ya no volverá a verlo.

Su cuerpo fue llevado a la parroquia Nuestra Señora del Rosario, donde “El Ruso” fue monaguillo y parte del coro eclesiástico.

“Quiero apelar a las autoridades porque ya es tiempo de parar está violencia, se dice muchas cosas, hablan, ¿dónde están las respuestas?, no hay resultados, esto debe ser un punto de quiebre para que hoy todos unidos en familia y amigos musicales levanten su voz de protesta, queremos paz, queremos justicia, tu sangre (Paul Flores) no quedará derramada en vano, eres un mártir que ha sabido discernir. El Estado debe cortar de una vez esta situación. Basta ya de violencia”, dijo el párroco Juan Rebolledo Herrera, quien ofició la misa de cuerpo presente de Paul Flores.

Luego, el féretro fue retirado de la parroquia en hombros de su hermano, Cristian Flores y de su primo hermano y también compadre, César Flores, y otros familiares y amigos.

Él era esperado por una multitud que vistiendo ropa blanca, portando carteles y globos y a viva voz exigieron justicia y que su muerte no quede impune, además pidieron la salida del ministro del Interior, Juan José Santiváñez y de la presidenta Dina Boluarte.

“Justicia para Ruso, encuentren al asesino y saquen a esa Dina asesina, no hace nada por el Perú, ni tampoco el ministro del Interior. Han matado a un hombre inocente, deja una esposa, un hijo, una familia, no es un animal al que han matado, él no tiene la culpa de nada”, gritaron al unísono los seguidores de Armonía 10.

El cortejo fúnebre también estuvo acompañado por la cantante Leslie Shaw, quien estuvo custodiaba por un cuerpo de seguridad.

Durante el sepelio muchos ciudadanos se sumaron y participaron en la llamada “Marcha por la paz o marcha blanca” por las calles de Piura pidiendo justicia y seguridad tras el asesinato de Paul Flores.

En el trayecto, las voces de justicia no se hicieron esperar, amas de casa, mototaxistas, comerciantes, taxistas, jóvenes, adultos y hasta niños, a una sola voz exigían justicia y el cese de la violencia.

Pasado el mediodía, el ataúd con los restos mortales de “El Ruso” llegaron hasta el cementerio Campo de Paz de Castilla, donde una multitud lo esperaba para darle el último adiós.

En el camposanto estuvieron los integrantes de Corazón Serrano, Armonía 10, sus ex compañeros de otras orquestas musicales, Leslie Shaw, Christian Yaipén, entre otros.

También los presentes, en todo momento exigieron justicia y la captura de sus asesinos. Aquí se registraron algunos desmayos de sus fanáticos, quienes fueron auxiliados por los paramédicos.

En tanto, la agrupación “Armonía 10” emitió un nuevo comunicado.

“Alzamos nuestra voz de protesta porque estamos cansados de las extorsiones, amenazas, el peligro y los asesinatos que enfrentamos día a día los artistas en el Perú”, se lee al inicio del mencionado comunicado.

Ellos hacen un llamado a todos los artistas del Perú a unirse para exigir el cese a la violencia y acciones inmediatas por parte de las autoridades.

Miles de personas vestidas de blanco y con carteles recorrieron varias calles de Piura y a viva voz exigieron la captura de los asesinos del vocalista de Armonía 10, Paul Flores García, conocido cariñosamente como “El Ruso”. Las muestras de dolor se manifestaron durante el cortejo fúnebre