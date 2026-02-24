Lamentable. Nuevamente las pistas de la carretera a Paita se tiñeron de sangre y, en esta oportunidad, un divertido viaje familiar a la playa terminó en una tragedia, luego que una madre de familia perdió la vida y otras cinco personas quedaron heridas, entre ellos dos menores de edad, a consecuencia de que el conductor de una camioneta embistió el mototaxi en la que viajaba.

Impacto. El accidente ocurrió en horas de la noche del último domingo, en el kilómetro 27 de la carretera Paita a Piura, entre el mototaxi de placa de rodaje 0038 – HK y la camioneta marca Toyota de matrícula M7T - 797 perteneciente a la empresa Inversiones Almape.

Según las primeras investigaciones policiales, el conductor de la camioneta habría impactado por alcance al mototaxi, el cual tras el fuerte impacto provocó que la unidad se despiste y de varias vueltas de campana para terminar a varios metros y al costado de la carretera.

Todos los ocupantes de la trimóvil salieron despedidos por los aires, lamentablemente la madre de familia, Susan García Carrasco, cayó pesadamente al pavimento, se golpeó la cabeza y otras partes del cuerpo y falleció en el acto.

Las cinco personas, entre ellos los menores de edad, fueron auxiliados por la policía y llevados al hospital Las Mercedes de Paita y luego evacuados a Piura.