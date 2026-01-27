Decenas de pobladores de los diferentes asentamientos humanos de Castilla protestaron frente a la Corte Superior de Justicia de Piura para exigir que rechacen la medida cautelar del sector G, ex Fundo Miraflores, que afecta a más de 40 zonas pobladas.

Decenas de pobladores marcharon, de manera pacífica, hasta la sede judicial para exigir que se anule la medida cautelar del sector G, que frena la titulación y el progreso del sector noreste de Castilla, impidiendo la ejecución de proyectos de agua y saneamiento para 46 sectores.

Además, cerca de seis zonas están siendo consideradas dentro del megaproyecto de los 105 asentamientos, que asegura agua y alcantarillado para estas familias.

El alcalde de Castilla Walther Guerrero participó de la marcha y explicó que la medida cautelar interpuesta ha bloqueado la posibilidad de titular los predios de 46 sectores del sector noreste, dejando a miles de familias en un conflicto legal que impide su desarrollo básico.

Guerrero agregó que este conflicto viene desde hace 10 años, cuando el Ministerio de Agricultura expropió diversas tierras para su redistribución. Deberían haber sido solo tierras de cultivo, sin embargo, se estarían considerando tierras eriazas en las que habitan estas familias.

Por ello, se sigue este proceso judicial contra el Estado, lo que impide actualmente la formalización de estos asentamientos.

En tanto, los manifestantes señalaron que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento exige la inscripción de los planos en Registros Públicos, como requisito indispensable para financiar obras, pero mientras exista la medida cautelar, los pobladores de estos sectores no pueden gestionar ninguna obra.

Es así como indicaron que, si no hay una respuesta desde la Corte de Piura, seguirán saliendo a las calles para exigir la atención inmediata.