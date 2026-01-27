Enosa intensificó sus acciones de control mediante operativos anti clandestinaje realizados en horario nocturno, con el objetivo de detectar y eliminar conexiones ilegales en zonas donde se registra hurto de energía de forma recurrente. Las intervenciones se ejecutaron principalmente en la urbanización Santa Margarita y Av. Santa Rosa del distrito de Veintiséis de Octubre.

Como parte de la estrategia de reducción de pérdidas, se desarrollaron intervenciones programadas en las que se realizó una inspección previa para identificar conexiones ilegales y posteriormente ejecutar acciones técnicas destinadas a neutralizar los puntos de riesgo.

Durante ambos operativos, las cuadrillas detectaron irregularidades como conexiones directas desde la red principal y puentes externos instalados de manera ilegal.

En total, se inspeccionaron más de 25 suministros en la urbanización Santa Margarita y la Av. Santa Rosa, logrando identificar cinco casos de fraude que fueron atendidos de inmediato. En cada intervención, el personal especializado informó al usuario sobre el procedimiento, realizó una revisión visual completa del sistema eléctrico del predio, confirmó la irregularidad, aplicó medidas de seguridad mediante la desconexión temporal del servicio y levantó las actas correspondientes al proceso de recupero de energía.

Los demás puntos verificados se encontraban en condiciones técnicas adecuadas, quedando registrados en los reportes de intervención. Enosa reafirma que estos operativos continuarán ejecutándose de manera permanente con el fin de proteger la seguridad de la población.

La empresa recuerda a la ciudadanía que las conexiones clandestinas representan un grave riesgo eléctrico, además de constituir un acto ilegal. Se exhorta a los usuarios a formalizar sus instalaciones y a reportar cualquier conexión irregular a través de los canales oficiales de atención.