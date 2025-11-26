Decenas de ciudadanos protestaron por la obra del proyecto de drenaje pluvial y pistas y veredas que ejecuta el Gobierno Regional en el centro de Piura. Ellos rechazan rotundamente la obra porque supuestamente está mal elaborado el expediente técnico.

Cansados de no ser escuchados y pese a que han solicitado un diálogo con el Gobierno Regional, decenas de personas de los diferentes colectivos, comerciantes y sociedad civil, con pancartas en mano protestaron en pleno centro de la ciudad. Ellos rechazan la obra tras indicar que este proyecto de drenaje pluvial, en el que se pretende instalar un tanque tormenta en la plaza Tres Culturas, y el proyecto de pistas y veredas, no han sido socializados.

Los moradores, totalmente mortificados, llegaron hasta la avenida Arequipa con Ica, para luego caminar hacia la avenida Cusco con Ica, donde se metieron para evitar que la maquinaria siga rompiendo las pistas en esta zona.

Ellos precisan que desde que se han iniciado los trabajos, lo que han hecho es romper las pistas y dejarlas destruidas, provocando que los negocios cierren y esto también genere pérdidas económicas.

Mientras que otros reclamaron que se debe avanzar por tramos para no perjudicar la libre transitabilidad, peor ante la proximidad de las fiestas de fin de año, fechas en las que los comerciantes aprovechan para recuperarse. El mal estado de las pistas en el centro de la ciudad ya les ha generado un perjuicio económico.

La dirigente Mela Salazar precisó que la empresa que ejecuta este proyecto cuenta con antecedentes y es inexperta con estos proyectos, por lo que la obra no quedaría bien hecha, afectando a los miles de vecinos, comerciantes y negocios de la zona.

“Estas autoridades no quieren dialogar para tener una audiencia con la Juveco. El monseñor Guillermo Elías tuvo que interceder, a través de él pudimos tener una audiencia. El GORE dice que socializa, pero no, lo que hace es presentar su prototipo de lo que hay, pero cuando reclamamos que eso no va a funcionar, no nos tienen en cuenta”, dijo Salazar.

Por su parte, Ricardo Lavarría dijo que Piura está hecha una desgracia con estas obras, que si bien buscan mejorar la ciudad, están perjudicando a la población con obras mal hechas. Precisó que, así como ocurre con la obra en el centro histórico, sucede con otras obras en la ciudad.

“Que la gente vea cómo están haciendo las obras, que a medio año ya están que parchan las pistas. (...) que hagan lo que tienen que hacer, ya la destruyeron (centro de Piura) y no queremos que se haga un tanque tormenta en la plaza Tres Culturas y hagan poner un tubo de dos diámetros en las calles, es algo que no se ha visto en ninguna parte del Perú”, dijo Lavarría.

Mientras tanto, indicaron que como todo proyecto se necesita de la licencia social, lo cual no han tomado en cuenta al momento de la elaboración del expediente técnico, perjudicando de esta manera a la población del centro histórico.