Los vecinos de las urbanizaciones La Rinconada y La Planicie, ubicadas en el distrito de Veintiséis de Octubre, realizaron una protesta para denunciar que llevan días sin contar con el suministro de agua potable, viéndose en la obligación de comprar el líquido elemento para cubrir sus necesidades básicas. Los manifestantes exigen a las autoridades y entidades competentes una intervención inmediata que garantice la normalización del servicio en sus hogares.

La problemática afecta directamente a más de 300 familias de estos sectores, quienes han venido sufriendo por la escasez del recurso durante el último mes, una situación que se agravó drásticamente al registrarse una restricción total desde hace seis días. Pese a que la Empresa Prestadora de Servicios Grau (EPS Grau) ha dispuesto el envío provisional de camiones cisterna, los residentes recalcan que esta medida es insuficiente y exigen la reposición directa en sus viviendas.

Durante la manifestación, los afectados hicieron un llamado directo tanto a la EPS Grau como a la inmobiliaria Los Portales, para que asuman su responsabilidad en la redistribución del recurso hídrico. Advirtieron que, de no obtener respuestas concretas y soluciones definitivas, continuarán acatando medidas de fuerza.

Ante el abastecimiento mediante cisternas, los vecinos manifestaron su profunda preocupación por la necesidad de almacenar el agua en recipientes y baldes. Esta práctica encendió las alarmas en la comunidad ante el temor de una inminente proliferación del zancudo vector del dengue, una enfermedad endémica que golpea fuertemente a miles de piuranos, riesgo que además se incrementa de manera alarmante por la proximidad de la temporada de lluvias en la región.

Desde la EPS Grau informaron que el pozo de La Planicie había estado paralizado, logrando reanudar sus operaciones el pasado sábado; sin embargo, explicaron que el domingo 1 de noviembre el sistema volvió a detenerse debido a un corte general del servicio eléctrico en la zona. La empresa indicó que ya se encuentran ejecutando las intervenciones técnicas pertinentes para restablecer el bombeo y la distribución del recurso hídrico en las próximas horas.

“El agua en cisterna viene sucia y no nos sirve para el consumo humano. Exigimos la reposición del servicio”, dijo una vecina totalmente mortificada.