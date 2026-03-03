Cerca de 20,000 estudiantes de las instituciones educativas particulares iniciaron el año escolar ayer lunes 2 de marzo, en la región Piura. Para los próximos días se tiene previsto que otros centros educativos también hagan lo mismo.

Decenas de colegios particulares de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Piura y Sullana iniciaron el año escolar, ayer lunes 2 de marzo. Cerca de 20,000 alumnos retornaron a las cálidas aulas. Así lo informaron desde la Dirección regional de Educación - DRE Piura.

En Sullana, la I.E.P San Pedro Chanel, Santa Rosa, Adventista y otros iniciaron el año escolar, mientras que en Piura los colegios Nuestra Señora del Tránsito, San Gabriel, Belén, Alfonso Ugarte, entre otros, también recibieron a los cientos de alumnos que ingresaron desde muy temprano a sus respectivos salones.

Por otro lado, el cronograma de apertura continuará de forma escalonada. Se tiene previsto que este miércoles se sumen a las aulas los alumnos de las instituciones educativas particulares pertenecientes a la UGEL Sechura y Chulucanas, completando así el primer grupo de estudiantes que retornan a la formación.

En tanto, la DRE Piura informó que el 16 de marzo marcará el inicio oficial de las labores escolares para aproximadamente 600,000 estudiantes de Educación Básica Regular en las instituciones públicas de la región.

La DREP viene supervisando los locales, a través de la Oficina de Prevención de Riesgos y Desastres de las 12 UGEL de la región, quienes elaboran un informe detallado para zonificar las instituciones educativas, a fin de identificar aquellos planteles donde el acceso sea crítico para docentes y alumnos. De esta manera, en estos colegios podría suspenderse las clases presenciales, dando inició a las clases a distancia o virtuales.