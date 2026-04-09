El candidato al senado regional por Piura por el Partido Aprista Peruano (Apra), Víctor Velarde Arrunátegui, afirmó que una de sus principales propuestas es hacer respetar el presupuesto para el sector salud, tal como lo estipula Constitución Política del Perú.

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El candidato explicó que la situación actual de la salud a nivel nacional y regional es alarmante, evidenciando un colapso crítico tanto en los sistemas de EsSalud como del Ministerio de Salud y ante esa lamentable realidad, su propuesta fundamental se basa en el estricto cumplimiento de la Constitución, que establece que el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) del presupuesto general de la República debe ser destinado al sector salud.

“Año tras año, durante la aprobación de la Ley General de Presupuesto entre octubre y noviembre, se incumple sistemáticamente esta disposición constitucional. Históricamente, el porcentaje asignado no supera el 2.7%, 2.8% o 2.9%, alcanzando con dificultad apenas la mitad del 3%. Si a este déficit presupuestario se suman la corrupción y la ineptitud en la gestión, los resultados son los que lamentablemente observamos en el sector. Por lo tanto, la propuesta prioritaria es hacer respetar la Constitución, garantizando la asignación del 6% del PBI al sector salud y cautelando la correcta administración de dichos fondos”, manifestó Velarde.

En segundo lugar, apoyará la propuesta de su candidato presidencial de cadena perpetua para jueces, fiscales, policías y funcionarios corruptos que se coluden con bandas criminales.

“Vamos a apoyar la propuesta que ha hecho Enrique Valderrama, en el sentido de pedir cadena perpetua para jueces, fiscales, policías, funcionarios que se coludan con bandas criminales o que estén corrompidos con la corrupción y con bandas criminales...Se deben endurecer las penas para corregir todo lo que tenemos actualmente”, dijo Velarde.

Con respecto a la agricultura en Piura, Velarde Arrunátegui propone apoyar la vigilancia de presupuestos y reactivar el Banco Agrario, para mejorar las oportunidades de los agricultores.

Invitó a la ciudadanía a votar por el cambio, eligiendo al partido aprista y a su candidato presidencial más joven, Enrique Valderrama, para mejorar la situación actual del país en áreas como la salud, economía y seguridad, destacando la seriedad y experiencia del partido.