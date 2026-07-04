El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, saludó a Keiko Fujimori luego de que el Jurado Nacional de Elecciones la proclamara oficialmente como presidenta electa del Perú. El gesto se suma a los mensajes enviados por distintos mandatarios y autoridades extranjeras tras la segunda vuelta electoral.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado guatemalteco expresó sus felicitaciones a la lideresa de Fuerza Popular y manifestó su expectativa de continuar fortaleciendo las relaciones entre ambos países.

“Saludo a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto. Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú”, expresó.

Saludo a la presidenta electa del Perú, @KeikoFujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto.

Que la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos y abra oportunidades en beneficio de Guatemala y el Perú. 🇬🇹🫱🏼‍🫲🏻🇵🇪 — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 4, 2026

Varios gobiernos también han manifestado su disposición para mantener el diálogo y fortalecer las relaciones diplomáticas con la próxima administración peruana. Entre los temas que forman parte de esa agenda destacan la cooperación bilateral, el comercio, la inversión, el desarrollo económico y la seguridad.

El pasado 3 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones concluyó el proceso de proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial. Con esa decisión, Keiko Fujimori fue reconocida oficialmente como presidenta electa del Perú para el periodo 2026-2031.