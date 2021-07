Teniendo como escenario el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, se desarrolló el primer día de competencia del 44° Campeonato Sudamericano de Atletismo U20, donde la atleta puneña Sofía Mamani Arizapana ocupó el primer lugar en la prueba de 5 mil metros planos.

La hija de la maratonista olímpica Wilma Arizapana subió a lo más alto del podio con un tiempo de 16 minutos, 14 segundos y 34 centésimas ; dejando en segundo lugar a la ecuatoriana Paula Vega quien llegó a la meta con un tiempo de 17 minutos, 18 segundos y 91 centésimas.

“Me he esforzado mucho y le dedico este triunfo a mis padres (Miguel y Wilma) porque me han estado entrenando. Ellos al principio no querían que me dedicase al atletismo porque es muy sacrificado, pero ahora me apoyan”, confesó la deportista de 19 años.