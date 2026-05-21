Este 21 de mayo llegará a los cines “Zona de Riesgo”, la nueva película protagonizada por Aaron Taylor-Johnson y Theo James, que promete convertirse en una de las producciones de acción y suspenso más comentadas de la temporada.

Dirigida por David Mackenzie, la cinta combina adrenalina, tensión y drama en una historia ambientada en Londres, ciudad que entra en estado de emergencia tras el hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial.

Una carrera contra el tiempo en medio del caos

La trama sigue a los personajes interpretados por Aaron Taylor-Johnson y Theo James, quienes quedan atrapados en una situación límite donde cada decisión puede tener consecuencias devastadoras.

En medio de la crisis, ambos deberán enfrentar el peligro mientras la tensión aumenta en distintos puntos de la ciudad.

La película apuesta por un ritmo acelerado y secuencias cargadas de acción que mantienen la presión constante sobre los protagonistas.

Aaron Taylor-Johnson y Theo James lideran el elenco

Aaron Taylor-Johnson, reconocido por películas como “Bullet Train” y “Kick-Ass”, interpreta a un personaje marcado por la determinación y la vulnerabilidad frente al riesgo.

Por su parte, Theo James aporta un perfil más estratégico y complejo dentro de la historia, construyendo un personaje que se mueve entre la astucia y la supervivencia.

La producción destaca además por la química entre ambos actores, elemento que potencia la intensidad de las escenas.

David Mackenzie apuesta por un thriller de alta tensión

El director David Mackenzie, conocido por trabajos como “Hell or High Water”, presenta en “Zona de Riesgo” una propuesta centrada en el suspenso y la presión emocional.

La cinta combina explosiones, persecuciones y giros dramáticos con un enfoque cinematográfico que busca mantener al espectador en constante tensión.

Con esta propuesta, la película apunta a posicionarse entre los estrenos más atractivos de la cartelera de mayo.

¿Cuándo se estrena “Zona de Riesgo”?

“Zona de Riesgo” llegará a las salas de cine este 21 de mayo.

Datos clave

Película: “Zona de Riesgo”

Estreno: 21 de mayo de 2026

Género: acción y suspenso

Director: David Mackenzie

Protagonistas: Aaron Taylor-Johnson y Theo James

Ambientación: Londres en estado de emergencia

Tema central: hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial