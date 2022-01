La Contraloría General de la República, informó que la Municipalidad Provincial de Azángaro desembolsó fondos públicos captados por el alquiler de un terreno rústico a la empresa Telefónica Móviles S.A. sin sustento, generando un perjuicio económico a la entidad por S/ 64 989.

En su Informe de Control Específico N° 025-2021-2-0457-SCE, cuyo período de análisis es del año 2012 al año 2018, dice que la Municipalidad Provincial de Azángaro y una empresa de telefonía suscribieron el Contrato de Arrendamiento S/N, con fecha 15 de marzo de 2012, por el alquiler del terreno de 100m2 ubicado en el cerro Choquechambi del distrito y provincia de Azángaro, por el importe de US$ 25 200.00.

Entonces, la Contraloría de la República advirtió que el plazo contractual fue por seis años desde el 16 de marzo de 2012 al 15 de marzo de 2018 y su pago debió ser cancelado a la suscripción del contrato (según cláusula octava de fecha 15 de marzo de 2012); sin embargo, la citada empresa emitió el cheque recién el 6 de julio de 2012, siendo recepcionado por alcalde de la entidad (en la gestión 2011-2014) el 30 de julio de 2012.

Depósito

En el informe se señala que el subgerente de Tesorería (periodo 2012) de la Municipalidad Provincial de Azángaro solicitó al alcalde de la entidad que se le autorice aperturar una cuenta corriente en dólares y el tipo de operación a realizar (depósito del cheque en dólares). En tal sentido, la autoridad, mediante Resolución de Alcaldía N° 0231-2012-MPA/A de 7 de agosto de 2012, designó a dos miembros titulares para el manejo de la cuenta corriente (subgerente de Tesorería y gerente municipal). No obstante, el monto recibido debió ser ingresado a las cuentas bancarias de Recursos Directamente Recaudados - RDR en el plazo de 24 horas, según la Directiva de Tesorería.

Sin embargo, se evidenció que la cuenta corriente en dólares abierta por el subgerente de Tesorería no fue registrada en el módulo de cuentas bancarias del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) ni contaba con la autorización de la Dirección General de Tesoro Público (DGTP).

Posteriormente, el banco emitió a la entidad el talonario de cheques para el movimiento del dinero depositado, donde el subgerente de Tesorería giró, sin sustento alguno, tres cheques a favor de sí mismo, siendo suscritos por los titulares de la cuenta (Subgerente de Tesorería y Gerente Municipal) y fueron cobrados por el subgerente de Tesorería el 29 de agosto de 2012.

Dichos cheques cobrados eran por los importes de US$ 10 000 US$ 10 000 y US$ 4 900, que hacen un total de US$ 24 900, equivalente a S/ 64 989.

Justificaciones

El subgerente de Tesorería (periodo 2021) mediante carta n° 236-2021-SGT/MPA precisó que no se encontró ingresos a la municipalidad sobre cobros por alquiler de terreno del periodo 2012; asimismo, de la revisión a los estados bancarios de las cuentas corrientes RDR de la entidad correspondiente al periodo 1 de agosto de 2012 al 17 de noviembre de 2021 no se identificó ningún depósito por parte del subgerente de Tesorería (periodo 2012); de igual forma, el subgerente de Contabilidad (periodo 2021) señaló que, de la revisión al SIAF no se encontró registro alguno de los citados importes; en tal sentido, los mencionados importes fueron apartados de la esfera pública.