A través del informe de orientación de oficio N° 027- 2022, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Azángaro, detectó que, el postor la obra, “Instalación del Complejo Deportivo Recreacional César Uribe en el centro poblado Quejón Mocco, distrito de Samán, provincia de Azángaro”, presentó documentación inexacta en el procedimiento de selección, adjudicación simplificada N°16-2021.

Se trata de la contratación del bien, adquisición de césped sintético a todo costo, según especificaciones técnicas para la obra antes mencionada. El ente de control detectó que, de la presentación de ofertas; el postor “Multiservis DIVAMAJO SAC”, presentó a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado ( Seace) la ficha técnica del producto “Stemdrass EX2″, con el cual el 11 de marzo de 2022, la comuna azangarina, le otorgó la buena pro.

Sin embargo, a través de una carga dirigida a COCREATION GRASS (HONGKONG) CO. LIMITED, esta compañía respondió que, en relación al producto “Stemdrass EX2″: “... la ficha técnica... no es nuestro documento, no corresponde a nuestro producto...la empresa Multiservis DIVAMAJO SAC, no es nuestro cliente, por tanto no está autorizado a utilizar ningún documento de nuestros productos”.

En este sentido, se evidencia que, el referido postor, habría presentado documentación inexacta y/o falsa, en su presentación de ofertas. En este tema, se advierte que, la entidad no informó el hecho ocurrido al Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE.

Esta situación anómala, ya ha sido comunicada al alcalde de Azángaro, Flavio Mamani Hancco, quien deberá responder cómo es que, una situación de esta naturaleza se dejó pasar sin aplicar la normatividad vigente.