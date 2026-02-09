La Asociación Folklórica Virgen de la Candelaria (AFOVIC) se impuso en el primer día del concurso de danzas de trajes de luces en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria, al obtener el puntaje más alto del certamen desarrollado este domingo en el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano.

La agrupación de Caporales AFOVIC alcanzó 64 puntos, consolidándose como líder de la jornada inaugural de una de las expresiones culturales más importantes del calendario festivo del país.

Resultados del primer día de competencia

El segundo lugar fue ocupado por la Asociación Cultural Caporales Centralistas Puno, que obtuvo 62.06 puntos, seguida muy de cerca por la Asociación Folklórica Diablada Centinelas del Altiplano, con 62 puntos.

El cuarto puesto correspondió a la Asociación Folklórica Espectacular Diablada Bellavista, que sumó 61.86 puntos, mientras que el quinto lugar fue para Morenada Laykakota, con 61.40 puntos.

Más de 100 conjuntos en escena

La primera jornada del concurso congregó a más de 100 conjuntos folklóricos, de los cuales 97 participaron en competencia, ofreciendo un espectáculo de música, color y tradición que deleitó a miles de asistentes, entre ellos visitantes y turistas extranjeros.

El estadio universitario se convirtió en el epicentro de la festividad, con graderías colmadas y un despliegue coreográfico que reafirma la relevancia cultural de la celebración en la región.

Continúa la veneración en las calles de Puno

La veneración o parada folklórica en honor a la Virgen de la Candelaria continúa hoy y mañana en las principales calles de la ciudad de Puno.

Para la jornada de hoy está prevista la participación de 48 conjuntos de trajes de luces, mientras que 49 agrupaciones harán su presentación mañana, cerrando uno de los eventos más emblemáticos del folklore peruano.