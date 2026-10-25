Un trágico accidente de tránsito, en el que están involucrados 7 vehículos, ocurrió en el kilómetro 18 de la carretera Juliaca-Azángaro, a la altura del sector Mataro Grande, dejando un fallecido y varios heridos.

Los efectivos policiales constataron la participación de al menos siete vehículos de placas: X4N-935, BZN-757, V7K-885, BPX-926, BVW-939, Z9G-814 y Z8K-736.

A causa de la fuerte colisión, varias personas resultaron heridas de consideración, quienes fueron trasladadas de emergencia en un primer momento al Hospital de Azángaro; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, varios de ellos tuvieron que ser derivados posteriormente hacia una clínica en la ciudad de Juliaca para recibir atención especializada.

Durante las diligencias en el área, los agentes policiales hallaron a unos 20 metros del punto de impacto frontal el cuerpo sin vida de un hombre tendido en la vía pública. La víctima mortal fue identificada como Paulino Flavio C.M., de 76 años de edad, cuyo deceso fue confirmado en el lugar por el personal interviniente.

De acuerdo con los primeros testimonios e información recabada de los conductores presentes, uno de los vehículos involucrados habría continuado su marcha tras el primer choque, terminando por embestir a otras unidades que se encontraban estacionadas a un costado de la carretera. Las autoridades policiales han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas y determinar las responsabilidades del hecho.