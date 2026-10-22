Por: Feliciano Gutiérrez

Un voraz incendio en los totorales del lago Titicaca redujo a cenizas diversos hospedajes de turismo vivencial en el sector norte de las islas flotantes de Los Uros, en la región Puno.

Aunque las llamas habían sido sofocadas en un primer momento, los fuertes vientos reavivaron las brasas, propagando el fuego con extrema rapidez hacia las estructuras hechas a base de paja y totora.

El panorama en la zona afectada es desolador. El fuego se expandió rápidamente e impidió que los pobladores pudieran poner a salvo sus pertenencias, resultando en la destrucción total de las instalaciones destinadas al alojamiento de visitantes nacionales e internacionales.

Las pérdidas económicas resultan incalculables para las familias locales, quienes lo han perdido todo en cuestión de horas.

En medio del desespero generalizado, se informó que muchos de los habitantes ni siquiera tuvieron el tiempo suficiente para rescatar sus ahorros en efectivo guardados en sus viviendas, quedando en una condición de absoluta vulnerabilidad y desamparo.

Puno

Ante la magnitud de la tragedia, la exalcaldesa del centro poblado, Rita Suaña, hizo un urgente llamado de auxilio a las autoridades nacionales y regionales para el envío inmediato de ayuda humanitaria, denunciando la falta de presencia oficial en el lugar.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Puno estimó inicialmente que el fuego devastó más de 200 hectáreas de totorales, a la espera de un balance oficial definitivo sobre los daños causados.

Puno

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