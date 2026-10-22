Un sujeto investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de tentativa de robo agravado, se dio a la fuga en las instalaciones del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca (Puno).

Brayan Valey C.C (25), fue trasladado al nosocomio a bordo del vehículo policial para recibir atención médica debido a lesiones visibles en el rostro y un fuerte dolor en el hombro, razón por la cual no se encontraba engrilletado al momento de la custodia.

El incidente se registró al momento en que el detenido esperaba su turno en el área de emergencias, lugar donde se encontraban sus familiares directos, entre ellos dos mujeres y su hermano, Jean Antony C.C (27). Aprovechando la alta concurrencia de público, la aglomeración de personas y el flujo ambulatorio en el recinto hospitalario, Jean Antony habría actuado con astucia y de forma premeditada para favorecer la huida de su familiar, quien se esfumó de la línea de visión del personal policial de custodia.

Ante la consumación de la fuga, el personal policial procedió de inmediato con la detención de Jean Antony por estar presuntamente involucrado en el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de favorecimiento a la fuga. Del mismo modo, las autoridades policiales entablaron comunicación telefónica con la fiscal de turno, Yadira Ticona Gonzales, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Juliaca, para el inicio de las diligencias e investigaciones de ley.

Los agentes realizan las investigaciones con el objeto de ubicar al sujeto que huyó, mientras que su hermano sigue detenido.

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