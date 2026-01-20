El personal de la Policía de Carreteras de Juliaca, durante un operativo de rutina, intervino a tres presuntos narcotraficantes quienes transportaban 75 paquetes de droga. La intervención ocurrió en la comunidad Yanico Cuturi, en la jurisdicción del distrito de Arapa, provincia de Azángaro.

Los detenidos fueron identificados como Abel Cusi C. (27), Wilber Huamán N. (23) y Alberto K. Huamán N. (30). Los policías dijeron que estos sujetos formarían parte de la organización “Los Telemáticos de San Román”.

Según información preliminar, los presuntos narcotraficantes se movilizaban en el vehículo Toyota de placa D8F-023 y una motocicleta (liebre). Al realizar la verificación de la unidad, hallaron 75 paquetes tipo rectangular.

Los policías de Antidrogas y el fiscal especializado realizan varias diligencias para determinar la procedencia de la droga y el destino, además de establecer la responsabilidad de cada uno de los intervenidos.