Ante el acelerado incremento de casos de sarampión, el gobernador regional de Puno, Richard Hancco, recomendó a la ciudadanía retomar el uso de mascarillas y mantener el distanciamiento social durante la jornada electoral de este domingo.

La preocupación de las autoridades radica en la s aglomeraciones propias de los comicios, las cuales podrían actuar como focos de contagio . Hasta el momento, se han confirmado 16 casos positivos distribuidos en las provincias de San Román (09), Putina Punco (06) y Carabaya (01), evidenciando una propagación geográfica que mantiene en alerta al sector salud.

El panorama epidemiológico podría agravarse en los próximos días, ya que existen 42 casos sospechosos bajo evaluación . El Gobernador hizo un llamado urgente a los padres de familia para vacunar a los menores de 11 años, alegando que la inmunización es la medida más efectiva para frenar el brote.

Como parte de la estrategia de contención, se ha dispuesto la implementación de cercos sanitarios en los terminales terrestres de las provincias de San Román, Sandia y Carabaya para monitorear el flujo de personas y detectar posibles sintomáticos.

Las autoridades, en rueda de prensa, advirtieron que, de no controlarse la curva de contagios, se evaluará la adopción de medidas más restrictivas que podrían impactar la economía local y el desarrollo de las actividades escolares . Entre las opciones analizadas figura el retorno a las clases remotas en los centros educativos de las zonas afectadas.

“El crecimiento es rápido, por eso pedimos reflexionar a la población”, enfatizó Hancco, subrayando que la responsabilidad ciudadana durante las elecciones será determinante para evitar decisiones más drásticas.