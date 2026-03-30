Por: Feliciano Gutiérrez
El subprefecto del distrito de Macarí, provincia de Melgar (Puno), Freddy Condori Yucra, fue sometido a un castigo físico por las rondas campesinas durante una ceremonia dominical en la plaza del referido distrito.
El representante del gobierno fue acusado de participar en la reciente visita de la candidata Keiko Fujimori a un fundo privado de la provincia de Melgar.
La presidente de las rondas campesinas cuestionó la actitud del subprefecto, alegando que como autoridad política habría vulnerado el principio de neutralidad electoral.
Este hecho causó diversas reacciones. Los ronderos pidieron a Condori Yucra que renuncie al cargo.