Un macabro hallazgo conmocionó esta mañana a los vecinos de la ciudad de Juliaca, en la región Puno, luego de que dos cuerpos carbonizados fueran encontrados en la intersección de las avenidas Chilla y Modesto Borda, en la urbanización San Matías.

El descubrimiento fue realizado por una trabajadora de limpieza municipal, quien alertó de inmediato a los agentes de serenazgo que patrullaban la zona. Al llegar al lugar, los agentes constataron que uno de los cuerpos se encontraba maniatado con alambre, lo que refuerza la hipótesis de un doble homicidio.

Vecinos del sector informaron que durante la madrugada observaron fuego en el área, pero creyeron que se trataba de quema de basura, sin imaginar que se trataba de un crimen.

Investigación en curso

Efectivos de la Sección de Homicidios de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las diligencias poco después de las 8:00 a. m., con el objetivo de determinar las circunstancias del crimen y la identidad de las víctimas, que hasta el cierre de esta edición no habían sido identificadas.

Las autoridades no descartan que los cuerpos hayan sido asesinados en otro punto de la ciudad y luego trasladados hasta la zona para ser incinerados.

El hecho ha causado consternación entre los pobladores de Juliaca, quienes exigen mayor seguridad y presencia policial ante el incremento de casos violentos en la ciudad.