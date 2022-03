Trágico final. Una anciana de 80 años, aproximadamente, quien al parecer vivía sola en completo abandono, murió de forma trágica al incendiarse su precaria habitación, en un inmueble del jirón Cabana de Juliaca.

Por causas aún desconocidas, pasado el mediodía de este martes, el fuego arrasó la vivienda de calamina y adobe en cuyo interior estaba la octogenaria, quien no pudo salir, terminando con graves quemaduras.

Los bomberos, los vecinos, serenos y policías, tras un arduo trabajo, rescataron a la anciana, quien presentaba quemaduras de tercer grado en diversas partes del cuerpo. Los agentes trasladaron a la octogenaria hasta el servicio de emergencia del hospital Carlos Monge Medrano, pero llegó sin signos vitales.

Desde el hospital señalaron que la mujer no fue identificada, por lo que hacen llamado a los parientes o conocidos para que retiren el cuerpo y den la cristiana sepultura. Mientras que los vecinos pidieron una investigación para determinar las causas del incendio.

Uno de los bomberos mostró su malestar en contra de los transportistas, quienes no daban pase cuando se dirigían a esta emergencia. “Lamentablemente no existe conciencia en la población, nosotros hemos dejado nuestros quehaceres y hemos querido llegar lo más rápido posible, pero no nos dejaban pasar. No es la primera vez que ocurre esta actitud, tenemos que trabajar en concientizar a la población”, expresó uno de los hombres de rojo.