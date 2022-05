La Feria Ganadera, Agroindustrial y Artesanal del Sur (Fegasur-2022) inició mal y todo parece indicar que no podrá culminar ya que el comisario (la máxima autoridad del evento), Jaime Armando Alave, renunció al cargo públicamente, culpando al presidente del comité organizador, Elmer Rodríguez Carreón, de maltratos y de priorizar los espectáculos folclóricos, desnaturalizando la esencia de este evento tradicional.

Esta decisión fue comunicada en la reunión entre integrantes del comité organizador, Agencia Agraria y Dirección Regional Agraria de Puno.

“No me siento bien como profesional trabajando con él (presiden- te), pensé que era ganadero, pero no lo es. No tiene buen trato, no nos entendemos, me niega mis informes, no se puede coordinar con el señor, hasta ahora no sabemos nada de la existencia de los premios”, señaló. “Cómo voy a trabajar como comisario si no me garantiza los premios, él ve más los espectáculos, esta feria no va, la máxima autoridad es el comisario”, agregó.

Justificación

Al respecto, Rodríguez Carreón señaló que a su despacho no llegó ningún documento sobre la renuncia del comisario y negó las acusaciones, pidiendo que muestre las pruebas de las denuncias. El director de la Agencia Agraria, Juan José Álvarez Delgado, consideró que las denuncias públicas del comisario son graves.

“Existe una resolución en la que se reconoce a los miembros del comité organizador, pero en estos momentos nos preocupa la situación del comisario, si no hay comisario no hay calificación oficial del concurso, la actuación de otra persona es inválido, por lo tanto, probablemente no haya premiación”, advirtió el funcionario.