Una empresaria de juegos mecánicos, junto a su abogado, llegó hasta las instalaciones del Campo Ferial de Juliaca, donde denunció que el presidente del comité organizador de “Fegasur 2022″, estaría realizando cobros excesivos y otras presuntas irregularidades.

Genara Quispe Cruz manifestó que entregó 14 mil soles de adelanto al presidente del comité organizador, Elmer Rodríguez, por un determinado espacio para instalar sus juegos mecánicos. Sin embargo, la referida área habría sido entregada a otro empresario del mismo rubro, a cambio de una suma de dinero más elevada (32 mil soles), lo que generó molestia de parte de la empresaria.

“Entregué 14 mil soles como adelanto por un espacio, pero luego me enteré que habría recibido dinero de otro compañero por ese mismo lugar que me había prometido. Me quería dar otro lugar que no es adecuado para instalar los juegos”, señaló la mujer.

La denunciante refirió que la mayoría de los espacios ya habrían sido asignados a los empresarios y comerciantes que participarán en esta feria, que se desarrollará durante la siguiente semana. Ella pidió la devolución del dinero, sin embargo, el acusado habría dicho que la devolución se cumpliría luego del evento.

El abogado, Abraham Zela, refirió que intentarán dialogar con el presidente del comité para llegar a un acuerdo, caso contrario, adelantó que denunciará penalmente ante el Ministerio Público. En anteriores años, los organizadores de este evento salieron cuestionados.