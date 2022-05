Varios incidentes ocurridos en los últimos días obligan a reflexionar en relación al déficit de médicos especialistas que existe en la región Puno. Sobre este tema, el director regional de Salud, Juan Carlos Mendoza, estima que, esta brecha supera el 60%. “De diez médicos 4 son especialistas y no necesariamente trabajan en la región”, afirma el funcionario.

Este problema tiene larga data y es poco lo que se pueda hacer, mientras no haya suficiente presupuesto, señala el titular del referido sector. “Tenemos estas dificultades hace 25 años, las anteriores gestiones nos han legado estas dificultades y ahora, es más difícil poder cerrar estas brechas de recurso humano”, subrayó Mendoza.

Una de las dificultades que se presentó la semana pasada fue con una paciente que perdió a su niño en el hospital regional Manuel Núñez Butrón de Puno. La única excusa es que varios médicos han cesado en sus cargos y, simplemente, los pacientes dejan su futuro a merced de la divina providencia.

Como corresponde, la secretaría técnica de la Dirección Regional de Salud ha tomado el caso para emprender una investigación contra el personal del referido nosocomio, incluido su director. “Si no hay una adecuada administración del recurso humano, entonces el problema se agudiza. No puede ser que, en un turno trabajen cuatro ginecoobstetras y al otro día no haya uno solo, aquí hay responsabilidades”, sostuvo, Mendoza.

Pacientes del hospital de Puno se comunicaron con Diario Correo, asegurando que madres gestantes tienen que esperar semanas para ser atendidas. “Esto no es posible”, reclamaron.

Desde el distrito de Ácora, cuestionan esta situación, porque los destaques los están perjudicando.