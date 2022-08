Jhon Franco Yanapa Yanapa (20) se ensañó con su conviviente de 19 años, a quien agredió brutalmente, dejándola con lesiones en el rostro, cabeza y otras partes del cuerpo. El presunto agresor fugó luego de la denuncia por intento de feminicidio.

La agraviada y sus parientes, en horas de la mañana de este martes, llegaron hasta la plaza de Juliaca para denunciar este terrible hecho. Luz Y.L (19) señaló que la agresión ocurrió la tarde del lunes en un inmueble de la urbanización Cincuentenario Miraflores, en el distrito de San Miguel.

“Por celos me agredió, me dijo que eres una regalada. Me agarró del cabello y me subió hasta el tercer piso y me golpeó y me dio puñetes en la cabeza. Él estaba mareado, pero consciente, incluso se reía”, narró la víctima. Todo ocurrió delante de su hijo de dos años.

La joven madre de familia tuvo que huir donde su vecino para evitar más golpes, allí fue encontrada por su madre.

Sus parientes, con carteles en mano, exigieron a las autoridades la detención y sanción para el agresor. Felícitas Yanqui, tía de la joven madre, sostuvo “el presunto agresor está no habido, no se hace responsable de nada, esto no puede quedar así”, expresó una de sus familiares.

Según narró la agraviada, no es la primera vez que este sujeto la agrede, pues en anteriores ocasiones también la golpeó, pero la mujer no denunció.