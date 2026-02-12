Conductor habría arrancado sin cerrar la puerta ni verificar que la pasajera estuviera sentada.
Una madre de familia y su bebé de apenas un año y dos meses resultaron heridos tras caer de una combi en movimiento perteneciente a la Línea 2 del servicio urbano, en la ciudad de Juliaca.

Según la denuncia, el accidente ocurrió cuando el conductor arrancó el vehículo antes de que la mujer lograra sentarse y sin que la puerta estuviera correctamente cerrada, lo que provocó que ambos cayeran violentamente a la pista.

Conductor no habría brindado ayuda

Fueron transeúntes y comerciantes de la zona quienes auxiliaron a la madre y al menor tras el incidente. La mujer denunció que el conductor no detuvo su marcha ni brindó asistencia después de la caída.

Pérdida de víveres y dinero en efectivo

Además de las lesiones sufridas, la afectada señaló que perdió sus víveres y la suma de 750 soles que llevaba consigo al momento del accidente.

Posibles sanciones

De acuerdo con lo informado, las autoridades indicaron que el conductor podría enfrentar responsabilidades civiles y penales por presunta falta de medidas de seguridad y omisión de auxilio.

Se espera que el caso sea investigado para determinar las responsabilidades correspondientes.

