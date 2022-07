A plena luz del día, pasadas las 9 de la mañana, un grupo de delincuentes armados ingresaron a una vivienda y maniataron a una joven de 18 años de edad para luego robar más de 7 mil dólares y otros enseres.

El hecho delictivo ocurrió en el inmueble ubicado en la urbanización Santa Olimpia, salida hacia Arequipa. La agraviada Melany M.M (18) logró desatarse y pidió auxilio. Los vecinos salieron de sus casas para ver lo que ocurría. Luego llegaron los serenos y 4 policías.

“Pensé que era un trabajador y abrí la puerta. De pronto un sujeto me agarró por la boca y me tumbó al piso, luego me amarraron mis manos y me amenazaron con matarme. Me desaté con un cuchillo y pedí auxilio”, narró la joven.

Mientras narraba la jovencita, una vecina alertó que algunos delincuentes estaban dentro de su casa y habían cerrado la puerta desde el interior. Los pobladores y los pocos policías buscaron a los individuos, sin resultado positivo. “Está trancada mi puerta, no puedo abrir, en mi casa están los rateros”, decía entre lágrimas la vecina.

Posteriormente señalaron que 6 ladrones fugaron en un moderno vehículo, incluso un morador habría lanzado una piedra a la unidad. En ese momento requerían de mayor cantidad de policías, pero el refuerzo demoró varios minutos.

Solamente los vecinos corrían con piedras en mano, sin lograr atraparlo. Al cierre de esta nota dijeron que algunos individuos estarían escondidos en casas deshabitadas, por lo que continuaba la búsqueda.

Otro hecho

Los hechos delictivos se convierten en el “pan del día” en esta ciudad. Otro asalto se produjo en un inmueble del jirón Cancollani, donde más de 3 delincuentes armados ingresaron a una vivienda y robaron dinero en efectivo y objetos de valor.

Ronald H.Z (32) denunció que los maleantes entraron a la vivienda y redujeron a los dueños con armas de fuego para posteriormente rebuscar en todas las habitaciones. El propietario refirió que robaron dinero en efectivo (sin precisar la cantidad) y otros objetos como artefactos.