Un accidente se registró durante la celebración de la tradicional yunza realizada en la explanada del Cerrito Pokracasí, en el sector San Miguel, en la ciudad de Juliaca. Una mujer que participaba en la actividad resultó herida tras ser alcanzada por el árbol al momento de su caída.

La mujer sufrió una fractura en la pierna, lo que generó momentos de preocupación entre los asistentes. Vecinos del sector acudieron de inmediato para brindarle auxilio, mientras se coordinaba su traslado a un centro de salud.

La mujer fue llevada de emergencia a un nosocomio de la ciudad, donde actualmente recibe atención médica especializada. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Tras lo ocurrido, se exhortó a los organizadores y participantes de este tipo de actividades tradicionales a reforzar las medidas de seguridad, con el fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de la población durante estas celebraciones costumbristas.