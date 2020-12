Otro varón de 35 años, aproximadamente, fue hallado sin vida en la vía pública, en la urbanización Peña Dorada de Juliaca. Se presume que el infortunado habría sido pepeado en algún local nocturno, luego arrojado su cadáver en este lugar.

Los vecinos se percataron del hecho y comunicaron a las autoridades para que realicen los actuados que corresponde. Los policías del Área de Investigación Criminal y la fiscal de turno, Yony Baca García desarrollaron las diligencias de Ley.

Los agentes dijeron que a simple vista no presentaba lesiones, por lo que no descartan que haya sido pepeado en algún local. No tenía pertenencias ni zapatos. Sospechan que habría sido robado.

Hasta la tarde de este lunes el cuerpo inerte todavía no había sido identificado, siendo internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla como NN. determinar la causa del accidente. Refieren que el efectivo policial, presta servicios en la Comisaría Sectorial de Juliaca.