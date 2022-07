Al momento de ser intervenidos negaron el intento de robo, pero no sospechaban que estaban siendo observados en plena faena delincuencial. La madrugada de este viernes, una de las cámaras de video vigilancia alertó que sujetos desconocidos forcejeaban de un predio ubicado en la esquina de los jirones Sucre y 8 de Noviembre.

Los agentes de serenazgo rápidamente se constituyeron en el lugar y arrestaron a tres sospechosos.

En el video se observa como dos individuos, provistos de herramientas, pretenden abrir la puerta de una tienda, al parecer una ferretería. Mientras que otro tercer individuo hace de “campana” en la esquina.

Por varios minutos, forcejearon y abrieron la puerta de la tienda. Antes que los sujetos ingresen al local, apareció un vehículo de agentes del serenazgo. Los presuntos ladrones simularon estar caminando, pero fueron intervenidos.

“Nosotros estuvimos caminando, no tenemos nada que ver. Búscanos, no tenemos nada”, dijo uno de los sospechosos a los serenos.

Los agentes llevaron a los intervenidos hasta la tienda, donde en la puerta encontraron herramientas como pata de cabra, desarmador, llave loro, cúter y otros.

Los policías llegaron hasta la zona para trasladar a los individuos con las evidencias hasta la comisaría sectorial de esta ciudad, con el objeto de continuar con las diligencias y determinar la responsabilidad de cada uno de ellos. Los intervenidos dijeron llamarse; Efraín C. C., Wilber C. L. (32) y Rodrigo Ch. M. (28).

La dueña del establecimiento comercial dijo que se dedica a vender artículos de ferretería y motores de todo tipo. Ella pidió sancionar a los culpables para que no vuelvan a delinquir.

La fiscal Diana Roque Coarita está a cargo de las investigaciones.