De fiesta. Miles de danzarines y músicos participan de un colorido pasacalle en honor a la Virgen de la Merced, patrona de Juliaca.

Previamente en la plaza principal de la ciudad, se celebró la misa con participación de las autoridades y los devotos para posteriormente desarrollar la procesión que terminó en la plaza Bolognesi.

Pasadas las 10 de la mañana inició el pasacalle a lo largo del jirón Mariano Núñez, culminando en las inmediaciones del Centro Comercial Nro 2. Un total de 38 conjuntos de trajes autóctonos, mestizos y de luces hacen deleitar al público.

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTOS