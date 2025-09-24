De fiesta. Miles de danzarines y músicos participan de un colorido pasacalle en honor a la Virgen de la Merced, patrona de Juliaca.
Previamente en la plaza principal de la ciudad, se celebró la misa con participación de las autoridades y los devotos para posteriormente desarrollar la procesión que terminó en la plaza Bolognesi.
Pasadas las 10 de la mañana inició el pasacalle a lo largo del jirón Mariano Núñez, culminando en las inmediaciones del Centro Comercial Nro 2. Un total de 38 conjuntos de trajes autóctonos, mestizos y de luces hacen deleitar al público.
ORDEN DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTOS
- Escuela de Arte José Carlos Mariátegui
- Asociación Folklórica de Morenos y Cholitas Taz
- Asociación Confraternidad Llamerada Central Juliaca
- Institución Cultural Aru Marka
- Caporales Cristos
- Morenada Señor de Los Milagros
- Espectacular y Única Waca Waca Virgen Las Mercedes
- Asociación Cultural Salay Los Elegantes Central Juliaca
- Confraternidad de Tunanteros V.M
- Morenada Intocables Juliaca Mia
- Asociación Nuevo Amanecer Tobas Amazonas
- Salay Tukuypaj Juliaca
- Asociación Folklórica Sambos de Corazón Señor de Koyllor Ritty
- Verdaderos Elegantes del Amor Fanáticos del Folklor
- Asociación Folklórica Tobas Guaycuyu
- Expresión Cultural Tinkus Fanáticos de María
- Asociación Folklórica Caporales San Valentín
- Confraternidad Morenada Los Compadres
- Confraternidad Imperial Tobas Central Perú V.M
- Confraternidad Tinkus Wilas
- Caporales Afovic Perú
- Asociación Folclórica Morenada Sentimiento Juliaqueño
- Cultural Tobas Cristo Blanco Juliaca Unida
- Salay Bolivia Juliaca Perú
- Confraternidad Folklórica Caporales San Román – Los Panchos
- Morenada Transporte Pesado
- Cultural Tobas Gran Poder
- Cultural de Arte Sol Andino
- Caporales Virgen de la Candelaria C.V.C Perú
- Fabulosa y Original Morenada Central Juliaca
- Confraternidad Virgen de la Candelaria Tobas Centenario
- Agrupación Central Raíces Tinkus
- Centro Cultural Andino
- Morenada Esenciales Virgen de Las Mercedes
- Tobas Ancestral Perú Guerreros de la Candelaria
- Confraternidad Folclórica y Cultural Salay Central San Miguel
- Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur
- Poderosa y Única Morenada Santísima Virgen Las Mercedes