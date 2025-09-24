Pasadas las 10 de la mañana inició el pasacalle a lo largo del jirón Mariano Núñez, culminando en las inmediaciones del Centro Comercial Nro 2.
De fiesta. Miles de danzarines y músicos participan de un colorido pasacalle en honor a la Virgen de la Merced, patrona de Juliaca.

Previamente en la plaza principal de la ciudad, se celebró la misa con participación de las autoridades y los devotos para posteriormente desarrollar la procesión que terminó en la plaza Bolognesi.

Pasadas las 10 de la mañana inició el pasacalle a lo largo del jirón Mariano Núñez, culminando en las inmediaciones del Centro Comercial Nro 2. Un total de 38 conjuntos de trajes autóctonos, mestizos y de luces hacen deleitar al público.

VIDEO

CORREO | Miles danzan en honor a la Virgen de La Merced, en Puno

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE CONJUNTOS

  1. Escuela de Arte José Carlos Mariátegui
  2. Asociación Folklórica de Morenos y Cholitas Taz
  3. Asociación Confraternidad Llamerada Central Juliaca
  4. Institución Cultural Aru Marka
  5. Caporales Cristos
  6. Morenada Señor de Los Milagros
  7. Espectacular y Única Waca Waca Virgen Las Mercedes
  8. Asociación Cultural Salay Los Elegantes Central Juliaca
  9. Confraternidad de Tunanteros V.M
  10. Morenada Intocables Juliaca Mia
  11. Asociación Nuevo Amanecer Tobas Amazonas
  12. Salay Tukuypaj Juliaca
  13. Asociación Folklórica Sambos de Corazón Señor de Koyllor Ritty
  14. Verdaderos Elegantes del Amor Fanáticos del Folklor
  15. Asociación Folklórica Tobas Guaycuyu
  16. Expresión Cultural Tinkus Fanáticos de María
  17. Asociación Folklórica Caporales San Valentín
  18. Confraternidad Morenada Los Compadres
  19. Confraternidad Imperial Tobas Central Perú V.M
  20. Confraternidad Tinkus Wilas
  21. Caporales Afovic Perú
  22. Asociación Folclórica Morenada Sentimiento Juliaqueño
  23. Cultural Tobas Cristo Blanco Juliaca Unida
  24. Salay Bolivia Juliaca Perú
  25. Confraternidad Folklórica Caporales San Román – Los Panchos
  26. Morenada Transporte Pesado
  27. Cultural Tobas Gran Poder
  28. Cultural de Arte Sol Andino
  29. Caporales Virgen de la Candelaria C.V.C Perú
  30. Fabulosa y Original Morenada Central Juliaca
  31. Confraternidad Virgen de la Candelaria Tobas Centenario
  32. Agrupación Central Raíces Tinkus
  33. Centro Cultural Andino
  34. Morenada Esenciales Virgen de Las Mercedes
  35. Tobas Ancestral Perú Guerreros de la Candelaria
  36. Confraternidad Folclórica y Cultural Salay Central San Miguel
  37. Caporales Virgen de la Candelaria Vientos del Sur
  38. Poderosa y Única Morenada Santísima Virgen Las Mercedes

