Un grupo de dirigentes de la Asociación de Cuatro Zonas de Juliaca realizó un plantón frente a la sede del Ministerio Público para exigir la ampliación de las investigaciones tras el robo a una joven de 18 años, a quien despojaron de 60 mil dólares que acababa de retirar de una casa de cambios. Los manifestantes mostraron su rechazo al accionar fiscal, argumentando que el caso no puede limitarse únicamente a un delito menor considerando la gravedad del hecho.

El hecho ocurrió el 2 de septiembre, cuando tres efectivos de la Comisaría Central simularon una intervención policial a bordo de un patrullero para retener a la víctima. Durante el trayecto hacia la salida a Arequipa, los agentes le arrebataron los primeros 30 mil dólares y la abandonaron en un descampado. Minutos después, la joven fue interceptada por cuatro delincuentes armados en dos motocicletas, quienes la encañonaron para despojar el dinero restante.

Hasta el momento, las autoridades han identificado como implicados al alférez PNP Sebastián Romero Sánchez, quien ya cumple prisión preventiva por cohecho, y a los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., quienes permanecen en calidad de no habidos.

Sin embargo, la ciudadanía cuestiona que la Fiscalía solo investigue bajo la tipificación de cohecho, dejando de lado imputaciones más graves como robo agravado, secuestro y banda criminal. Presumen que los policías habrían actuado en complicidad y coordinación con otros cuatro delincuentes que se desplazaban en motos.

El dirigente Juan Zapata, en representación de los manifestantes, demandó que la investigación no se limite a los tres agentes policiales. Exigió que se incluya formalmente a los responsables de la casa de cambios y a los cuatro ocupantes de las motos lineales implicados en el arranche final del dinero, con el fin de desarticular a todos los integrantes de este hecho delictivo.