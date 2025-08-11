Una tragedia enluta a la región Puno la noche de este domingo, cuando un bus interprovincial de la empresa Selva Sur Tambopata cayó a un abismo y terminó en el río Inambari, en el sector Wayllabamba, provincia de Sandia. El accidente dejó un saldo de 10 personas fallecidas y más de 35 heridos, entre ellos varios menores de edad.
El vehículo había partido de Juliaca alrededor de las 16:00 horas con destino a San Pedro de Putina Punco. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la mayoría de los pasajeros eran docentes y trabajadores de distintas entidades que se trasladaban para retomar sus actividades este lunes.
Pasadas las 20:00 horas, por causas que aún se investigan, la unidad se despistó y cayó a un abismo, quedando atrapada entre las aguas del río. Viajantes de otros vehículos, personal de seguridad ciudadana, policías y brigadas de salud acudieron rápidamente al lugar del siniestro, ubicado a unos 10 minutos de la capital provincial.
La Red de Salud de Sandia informó que el hospital local colapsó ante la gran cantidad de heridos. Treinta y siete personas, incluidos 10 menores, fueron atendidas en el establecimiento, mientras que varios pacientes fueron derivados a centros médicos de Juliaca.
Hasta el momento, la PNP ha confirmado la recuperación de 4 cuerpos, mientras que otros 6 permanecen atrapados entre los fierros retorcidos del bus.
Relación de heridos:
- Rubén Quispe Condori (35)
- Rober Deza Chipana (32)
- D.C.L (10)
- René Cruz Vengolea (35)
- Y.C.M (10)
- L.L.L (04)
- J.L.L (05)
- Sindolfo Bento Mamani (44)
- Gustavo Mamani Tudela (45)
- H.A.Cc (08)
- Pablo Cruz Mamani (60)
- Aquilino Laura Valencia (47)
- Tiburcio Huallpa Gil (45)
- J.C.L (10)
- A.A.V.L (12)
- Luding Capaz Paja (36)
- Salvador Cutipa Ticona (32)
- Cristian Romario López Mamani (34)
- Zenobia Quispe Juarez (50)
- Y.A.C (15)
- Luz Coarite Ccori (33)
- Rolando Colquehuanca Monteali (48)
- Will Arthur Condori
- Lourdes Lipa Reyes (42)
- Percy Arpita Ccasa
- Clemente Quispe Barrantes (78)
- María Sacaca de Quispe (68)
- Maribel Larico Larico (32)
- M.L.C (14)
- Antonio Aquino Queallá (70)
- Salida Quispe López (27)
- Brígida Vilcapaza Mamani (50)
- Jharol Quispe Condori (21)
- Edwin Cutipa Ticona (31)