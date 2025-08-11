Una tragedia enluta a la región Puno la noche de este domingo, cuando un bus interprovincial de la empresa Selva Sur Tambopata cayó a un abismo y terminó en el río Inambari, en el sector Wayllabamba, provincia de Sandia. El accidente dejó un saldo de 10 personas fallecidas y más de 35 heridos, entre ellos varios menores de edad.

El vehículo había partido de Juliaca alrededor de las 16:00 horas con destino a San Pedro de Putina Punco. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la mayoría de los pasajeros eran docentes y trabajadores de distintas entidades que se trasladaban para retomar sus actividades este lunes.

Pasadas las 20:00 horas, por causas que aún se investigan, la unidad se despistó y cayó a un abismo, quedando atrapada entre las aguas del río. Viajantes de otros vehículos, personal de seguridad ciudadana, policías y brigadas de salud acudieron rápidamente al lugar del siniestro, ubicado a unos 10 minutos de la capital provincial.

La Red de Salud de Sandia informó que el hospital local colapsó ante la gran cantidad de heridos. Treinta y siete personas, incluidos 10 menores, fueron atendidas en el establecimiento, mientras que varios pacientes fueron derivados a centros médicos de Juliaca.

Hasta el momento, la PNP ha confirmado la recuperación de 4 cuerpos, mientras que otros 6 permanecen atrapados entre los fierros retorcidos del bus.

Relación de heridos:

Rubén Quispe Condori (35) Rober Deza Chipana (32) D.C.L (10) René Cruz Vengolea (35) Y.C.M (10) L.L.L (04) J.L.L (05) Sindolfo Bento Mamani (44) Gustavo Mamani Tudela (45) H.A.Cc (08) Pablo Cruz Mamani (60) Aquilino Laura Valencia (47) Tiburcio Huallpa Gil (45) J.C.L (10) A.A.V.L (12) Luding Capaz Paja (36) Salvador Cutipa Ticona (32) Cristian Romario López Mamani (34) Zenobia Quispe Juarez (50) Y.A.C (15) Luz Coarite Ccori (33) Rolando Colquehuanca Monteali (48) Will Arthur Condori Lourdes Lipa Reyes (42) Percy Arpita Ccasa Clemente Quispe Barrantes (78) María Sacaca de Quispe (68) Maribel Larico Larico (32) M.L.C (14) Antonio Aquino Queallá (70) Salida Quispe López (27) Brígida Vilcapaza Mamani (50) Jharol Quispe Condori (21) Edwin Cutipa Ticona (31)

