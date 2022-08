El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, arribó a Puno la mañana de ayer, con el propósito de reunirse con representantes de instituciones públicas, asociaciones civiles, partidos políticos y movimientos regionales. Durante el encuentro, el titular de la ONPE dio a conocer cómo se están organizando las Elecciones Regionales y Municipales programadas para el 2 de octubre. Durante su visita a la Ciudad Lacustre, supervisó los avances en los preparativos de los comicios y coordinará las medidas de seguridad que el proceso requiere. Para esto, sostendrá una reunión el día de hoy con altos miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Policía Nacional del Perú.

Electores

En la región Puno, se han creado cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) cuáles estás distribuidas de la siguiente manera: Puno, en cuya jurisdicción se habilitarán 183 locales de votación, con mil 132 mesas de sufragio, a donde acudirán a votar un total de 329 mil 109 electores.

En la ODPE San Román se habilitarán 153 locales de votación, con mil 061 mesas de sufragio, a donde acudirán 313 mil 155 electores.

Mientras que, en la ODPE Azángaro, se habilitarán 80 locales de votación, con 515 mesas de sufragio, a donde acudirán 148 mil 876 electores.

En cuanto a la ODPE Huancané, allí se habilitarán 51 locales de votación, con 279 mesas de sufragio, a donde acudirán 79 mil 068 electores.

Finalmente en la ODPE San Antonio de Putina, se habilitarán 43 locales de votación, con 239 mesas de sufragio, a donde acudirán 68 mil 058 electores.

En total, en el ámbito de la región Puno, se habilitarán 510 locales de votación, con 3 mil 226 mesas de sufragio, a donde acudirán 938 mil 266 electores.

Cuentas claras

El titular de la ONPE, informó además que, los candidatos a regidores distritales, regidores provinciales, consejeros regionales, así como los candidatos a las alcaldías distritales y provincial, además de los candidatos a la presidencia del Gobierno Regional, tienen como fecha límite para la presentación de rendición de cuentas de los gastos generados en campaña, el 09 de setiembre, en primera instancia. Asimismo, mencionó que los gastos realizados posterior a dicha fecha, deberán ser presentados según normativa, hasta 15 días posteriores a la emisión de los resultados del comicio electoral, “Aproximadamente para el mes de enero se espera que presenten este informe complementario al primero” dijo Corvetto.

A su vez, resaltó que aquellos que no cumplan con dichas fechas, podrán ser multados desde 1 hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias. Con respecto de los que fueron sancionados por ello, en el proceso electoral 2018, refirió que ninguno realizó el pago correspondiente, ya que la ley no contempla la cobranza coactiva. ”Hay muchos cambios que hacer en cuanto a la sanción contra candidatos que no informan sobre los gastos de campaña electoral, por ejemplo, que se establezca la cobranza coactiva, y que eso ingresos sean de uso de la ONPE”, manifestó. Para las elecciones 2022 que se desarrollarán el próximo 2 de octubre, Corvetto Salinas, señaló que en la región se ampliará la cantidad de mesas.