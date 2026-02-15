Por: Feliciano Gutiérrez

Parricidio. Un padre de familia fue acusado de asesinar a su hijo de 14 años de edad y habría intentado quitarse la vida en el distrito de Pucará, provincia de Lampa, causando profunda consternación entre la población.

Los policías del Área de Investigación Criminal de Juliaca y el representante del Ministerio Público realizan varias diligencias respecto a este terrible hecho que ocurrió la noche del viernes.

La madre de familia, Andrea Gomel, confirmó que su hijo de nombre Ángel M.G (14) fue atacado con arma cortante por su padre, Isaías Morales Mamani (44). El menor fallecido habría salido en defensa de su hermano menor de 7 años quien era agredido por su progenitor.

El menor de 14 años falleció en el establecimiento de salud de Pucará, mientras su hermano menor se recupera debido a los cortes.

Según las indagaciones, tras el crimen, el individuo habría intentado quitarse la vida. Luego fue auxiliado y trasladado a un establecimiento de salud de Puno donde quedó bajo custodia policial.

La familia vive en el distrito de José Domingo Choquehuanca (provincia de Azángaro), límite con el distrito de Pucará donde ocurrieron los hechos. Los vecinos y pobladores realizaron colecta económica para el sepelio del menor.