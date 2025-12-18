Un hombre falleció y su hijo resultó herido de bala tras un asalto a mano armada ocurrido en una vivienda del barrio Cerro Colorado, en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno.

Según información policial, los agentes acudieron al inmueble tras ser alertados del hecho y se entrevistaron con Eleuterio Condori Surco (26), quien relató que se encontraba con su padre, Flavio Condori Gonza (55), cuando dos delincuentes encapuchados, vestidos con ropa de minero, ingresaron a la vivienda para robar sus pertenencias.

Víctimas fueron atacadas al resistirse al robo

De acuerdo con el testimonio, los asaltantes dispararon contra ambos ocupantes luego de que intentaran resistirse al atraco.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo trasladaron a las víctimas al centro de salud de La Rinconada, donde el médico de turno certificó el fallecimiento de Flavio Condori Gonza, quien presentaba una herida de bala en la espalda.

<h2>Herido fue derivado a Juliaca</h2>

El hijo de la víctima, Eleuterio Condori Surco, resultó con una herida de bala en el antebrazo y fue derivado al hospital Carlos Monge Medrano, en la ciudad de Juliaca, para recibir atención especializada.

Policía halló municiones en la escena

Personal de la sección especializada de la PNP inició las diligencias correspondientes en el lugar del crimen. Durante la inspección del inmueble, los agentes hallaron municiones y una cacerina abastecida.

Según informó la Policía, en el predio donde ocurrió el asalto funcionaba un trapiche, dato que también es materia de investigación.