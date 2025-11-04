Las autoridades regionales y locales, además de la población, participan en las diferentes actividades oficiales con ocasión de celebrarse 357° aniversario de fundación de la ciudad de Puno.

La jornada conmemorativa inició con la Misa Te Deum en la Catedral de Puno, luego se desarrolló el Izamiento y Paseo de la Bandera Nacional y la Bandera de Puno en la Plaza Mayor. Posteriormente, las autoridades realizaron la visita y saludo a la Virgen de la Candelaria en la Iglesia San Juan Bautista.

Una de las actividades más importantes fue la Sesión Solemne desarrollada en el Teatro Municipal, donde se destacó la historia, cultura y potencial de la ciudad altiplánica, símbolo de orgullo para todos los puneños.

En su discurso, el alcalde Javier Ponce Roque refirió que en el tercer año de su gestión tomó la decisión de “darle importancia a los distritos y centros poblados”, pues se transfirió el 80% de presupuesto. El burgomaestre cuestionó al Gobierno Nacional por centralizar el presupuesto en los ministerios.

Otra de las actividades resaltantes por el aniversario de Puno es la “Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo”, que se realizará este miércoles.