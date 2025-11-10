Otro crimen. Cerca de las 15 horas de este lunes, el conductor de un automóvil fue asesinado de varios balazos dentro de su automóvil en la cuadra 17 del jirón Tumbes en el centro de la ciudad de Juliaca.

Los testigos refieren que el infortunado joven permaneció con vida por varios minutos, pero, por falta de apoyo oportuno dejó de existir dentro de la unidad Toyota Yaris de placa de rodaje CJW-597. El personal del SAMU no pudo llegar a tiempo debido a la congestión vehicular en este sector de la ciudad.

Los asesinos, según las indagaciones, se desplazaban en dos motos lineales. Una de las unidades cerró el paso del auto y los ocupantes de otra moto lineal dispararon al chofer para luego huir con rumbo desconocido.

En el lugar, hallaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego. Los policías, en medio de persistente lluvia, cercaron la escena del crimen para posterior diligencia de levantamiento del cadáver. El representante del Ministerio Público demoró más de una hora, causando airadas protestas de parte de la población.

Los familiares también se constituyeron en el lugar y protagonizaron dramáticas escenas de dolor, quienes identificaron a la víctima como Wilber Senin A.T (22). En la zona existen cámaras de seguridad, cuyas imágenes permitirían identificar a los asesinos. Los policías de sección especializada y el fiscal de turno realizaron una serie de diligencias con el objeto de determinar el móvil del crimen.