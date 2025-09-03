Un trágico accidente se registró en el kilómetro 207 de la carretera Interoceánica, en la provincia de Carabaya (Puno), donde un camión cisterna cargado de combustible sufrió un despiste y posterior vuelco. El conductor, Juan Carlos Cuchuirume Vilca (40), falleció en el lugar del siniestro cuando se dirigía hacia Puerto Maldonado.

Efectivos de la comisaría de Macusani, junto con bomberos, acudieron al lugar para rescatar el cuerpo sin vida del chofer y realizar el levantamiento del cadáver. El fiscal Ronald Mamani y agentes de la unidad especializada iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Investigación en curso

De acuerdo con la información preliminar, se presume que el exceso de velocidad y las condiciones de la vía podrían haber influido en el accidente. No obstante, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades.

Recomendaciones de la Policía

Tras la tragedia, la Policía exhortó a los conductores de transporte de carga pesada a extremar precauciones en las carreteras, respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad y realizar descansos periódicos durante los viajes largos, a fin de prevenir accidentes de este tipo.