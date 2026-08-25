Un trágico accidente de tránsito enluta a la región Puno tras un violento choque frontal registrado la madrugada de este martes en la carretera Juliaca-Cusco, a la altura del sector Sara.

La colisión entre un camión cargado de tubos y una camioneta particular RAV4 dejó como saldo preliminar cuatro personas fallecidas y un herido de gravedad.

Según los primeros informes policiales, el siniestro ocurrió por causas que aún son materia de investigación, cuando la camioneta de placa Z4R-585 colisionó frontalmente contra el camión con matrícula Z1Z-896 que se dirigía hacia el norte de la región. La fuerza del impacto provocó que la camioneta quedara completamente siniestrada, atrapando mortalmente en su interior a sus tres ocupantes.

Asimismo, producto del choque, la copiloto del camión perdió la vida en el acto, mientras que el conductor de la misma unidad de carga pesada resultó gravemente herido y tuvo que ser evacuado de emergencia hacia un establecimiento de salud de la ciudad de Juliaca para recibir atención médica especializada.

En el lugar de los hechos, agentes de la Policía Nacional y del Serenazgo acordonaron y resguardaron la escena para facilitar las diligencias de ley, mientras familiares de una de las víctimas protagonizaron desgarradoras escenas de dolor. Las autoridades realizan el levantamiento de los cadáveres y la liberación del tránsito vehicular, que quedó parcialmente restringido.