Por: Feliciano Gutiérrez

El estadio de la Universidad Nacional del Altiplano y las calles de la ciudad de Puno son escenarios de algarabía, color y gran despliegue de energía de miles de músicos y danzarines en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria.

El primer día de concurso de danzas de trajes de luces se desarrolla en el escenario deportivo de la primera casa superior de estudios con gran concurrencia de público nacional y extranjero.

Más de 100 conjuntos, 97 de ellos en concurso, hacen deleitar al público en el estadio y en las calles. Las danzas diabladas y morenadas llevaron la mayor cantidad de músicos y danzarines, ocupando los primeros lugares hasta el momento.

Los días lunes y martes, los danzarines y músicos harán deleitar al público, nacional y extranjero, con el tradicional pasacalle en veneración a la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno.

Concurso de danzas en honor a la Santísima Virgen de la Candelaria