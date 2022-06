Teniendo como sede la ciudad de Moyobamba en la región San Martín, los días 22 y 23 de los corrientes, se viene desarrollando un nuevo Encuentro Nacional Descentralizado de Presidentes de Consejos Regionales, a donde, como estaba previsto, viajó el presidente del Consejo Regional de Puno, Freddy Rivera Cutipa.

Pero, el también consejero de la provincia de Chucuito, no fue solo, pues, no tuvo mejor idea que viajar acompañado por un grupo de consejeros que, evidentemente no tenían nada que hacer allá. Diario Correo intentó establecer contacto con el titular del ente legislativo para saber cuál era el propósito, particular, de cada uno de ellos, a sabiendas de que, hace ya meses, se está impulsando el Proyecto de Ley N° 1636 que busca autonomía administrativa y presupuestaria de los Consejos Regionales. Pese a nuestra insistencia no se obtuvo respuesta.

La actividad congregó la participación de presidentes de Consejos Regionales, San Martín, Arequipa, Cusco, Madre De Dios Puno y Moquegua. De hecho la delegación más numerosa fue la de Puno conformada por Isidro Pacohuanaco Pacco de San Román, Jorge Zúñiga Pineda y Vidal Flores Ccopa de Puno, Walter Mamani Condori y Pelayo Cuba Pérez de Azángaro, Samuel Pacori López de Melgar y Noemí Córdova Leqqe de Carabaya.

En opinión del exconsejero por Puno, Walter Paz Quispe Santos, se trata de una actitud que busca “sacarle el jugo” a este tipo de reuniones en el último tramo de la gestión. “¿Era necesaria la presencia de estos consejeros? ¿Cuál es su aporte en todo caso, en relación a esta iniciativa legislativa?. Yo creo que se trata más un paseo que otra cosas”, afirmó el exfiscalizador.

Por lo pronto, el Consejo Regional continúa a la espera del pronunciamiento legal para elegir a un nuevo vicegobernador.