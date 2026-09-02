Tragedia familiar. Dos niños gemelos de cuatro años de edad perdieron la vida tras ser presuntamente envenenados en las inmediaciones de la playa de Queñuani, ubicada en la provincia de Yunguyo.

El fatídico suceso provocó una profunda consternación entre los pobladores de la zona, quienes se mostraron sorprendidos debido a que los menores habían asistido con total normalidad a sus clases escolares durante la jornada, según relataron sus propios docentes.

Las investigaciones preliminares señalan a la madre de los niños, identificada como María A.C., de 27 años, como la principal sospechosa de haber ingerido y suministrado una sustancia tóxica a sus hijos debido a presuntos conflictos con el padre de las víctimas. Tras el acto, la mujer habría intentado suicidarse consumiendo el mismo veneno, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno.

En la escena, los peritos de la Policía Nacional e integrantes de la fiscalía de turno hallaron una motocicleta, peluches y un plato descartable con restos de comida. Ambos menores, identificados con las iniciales A.G.H.A. y A.J.H.A., fallecieron en el lugar de los hechos antes de que se les pudiera brindar cualquier tipo de asistencia médica.

Las autoridades de la sección especializada y el fiscal del caso iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer con precisión las causas del deceso y deslindar responsabilidades. En tanto, el padre de los gemelos Juan Carlos H.U (27) fue intervenido por la policía para brindar su declaración testimonial y colaborar en la reconstrucción de los acontecimientos que derivaron en esta tragedia familiar.