La Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Puno confirmó un brote de sarampión que ya suma 25 casos positivos en la región, afectando principalmente a las provincias de Sandia, San Román y Carabaya.

El reporte epidemiológico refiere que la gran mayoría de los contagiados son menores de 10 años, aunque se han registrado casos en personas de mayor edad. Hasta el momento, se han notificado 63 casos sospechosos, de los cuales 32 aún se encuentran bajo análisis de laboratorio para confirmar o descartar la presencia del virus.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias han intensificado las campañas de inmunización mediante el despliegue de brigadas que realizan visitas casa por casa y la instalación de puntos de vacunación estratégicos en las zonas más vulnerables.

Los funcionarios de la DIRESA aseguraron que cuentan con el abastecimiento necesario de dosis para cubrir a la población objetivo, enfatizando que la vacunación es la herramienta más eficaz para frenar la cadena de transmisión y proteger la salud pública de la región altiplánica.

Además, exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con responsabilidad, recomendando el uso de mascarillas y el lavado constante de manos como medidas preventivas adicionales. Se ha hecho un llamado especial a los padres de familia para que completen los esquemas de vacunación de sus hijos y acudan de inmediato a un centro de salud ante síntomas de alerta como fiebre alta, tos, conjuntivitis o erupciones cutáneas, permitiendo así una intervención médica oportuna.

DATOS:

De los 25 casos, 13 casos son del distrito de Putina Punco (Sandia), 11 casos de la ciudad de Juliaca (San Román) y un caso de la provincia de Carabaya.