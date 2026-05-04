Un emotivo reencuentro se vivió en el distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, luego de que una familia lograra encontrar a su perro Zeus, desaparecido desde hace dos meses.

Ser querido

El can se perdió cuando apenas tenía cuatro meses de edad, durante un paseo en el que también se extravió su hermano. Según relató su dueña, ambos cachorros se separaron ese día, aunque uno de ellos, llamado Adex, logró regresar a casa semanas después.

“Hace dos meses se perdió cuando salimos a pasear. Eran dos perritos hermanos. Uno regresó hace dos semanas, pero Zeus no volvía y ya habíamos perdido las esperanzas. Nos avisaban que lo veían por la calle, pero cuando íbamos no lo encontrábamos. Ahora nos mandaron una foto y sí, lo hemos encontrado. Ya debe tener casi siete meses”, contó.

Durante este tiempo, la familia desplegó una intensa búsqueda que incluyó la difusión de fotografías en redes sociales y la colocación de afiches en distintos puntos del distrito. Los reportes de vecinos que aseguraban haber visto al animal fueron clave para mantener la esperanza.

Finalmente, una imagen enviada recientemente permitió confirmar su paradero y concretar el esperado reencuentro. La familia expresó su alegría por recuperar a Zeus, cuyo retorno pone fin a semanas de incertidumbre y preocupación.

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