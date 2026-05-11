Luego de permanecer varados en Bolivia debido a diversos bloqueos, las delegaciones de estudiantes de los colegios Ciencias (Cusco), San Carlos (Puno) e Independencia (Arequipa) lograron retornar al Perú.

Los estudiantes y docentes habían viajado al país vecino para participar en el Bicentenario del Colegio de Pichincha en Potosí; sin embargo, las interrupciones en las vías les impidieron llegar a su destino, obligándolos incluso a movilizarse en camiones antes de quedar varados en La Paz.

El retorno se concretó este lunes gracias a un puente aéreo humanitario gestionado por la Cancillería peruana, la Embajada de Perú en Bolivia y el Consulado General en La Paz. La Fuerza Aérea de Bolivia facilitó los traslados desde las ciudades de Oruro y La Paz con destino al Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, en Juliaca. El primer vuelo arribó a las dos de la tarde, seguido por otros grupos que completaron la evacuación de las delegaciones.

A su llegada a Juliaca, tanto alumnos como maestros manifestaron encontrarse en buen estado de salud y agradecieron el trato recibido en cuanto a alojamiento y alimentación durante los días de espera. Tras aterrizar en suelo peruano, los grupos iniciaron el tramo final de su viaje vía terrestre desde Juliaca hacia sus respectivas ciudades de origen en Puno, Arequipa y Cusco, poniendo fin a la incertidumbre del viaje.