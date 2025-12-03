Dos delincuentes armados causaron terror en el distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia, donde asesinaron a balazos a un docente y a su pareja, durante un asalto en un establecimiento comercial.

El hecho delictivo ocurrió cerca de las 20 horas de este martes en una tienda ubicada en la avenida Tambopata del referido distrito cuando los sujetos encapuchados y armados irrumpieron en el inmueble donde asesinaron al docente de una institución educativa, Rubén Coaquira Apaza y su pareja de nombre Ninfa.

Los transeúntes, al escuchar los disparos, se percataron que los individuos huían en una moto lineal con dirección al distrito de San Juan del Oro. Los vecinos corrieron al establecimiento comercial, de propiedad de las víctimas, encontrando los cuerpos inertes en el piso en medio de charco de sangre.

Los policías llegaron al lugar y cercaron la escena, mientras que gran cantidad de pobladores sitiaron la zona, consternados sobre este horrendo crimen. Los policías de sección especializada y el fiscal de turno de Sandia desarrollan las diligencias. Aún se desconoce qué se llevaron los asesinos.